Avrupa İlaç Ajansı'ndan 'AstraZeneca' açıklaması: Faydaları risklerden fazla

Dünyanın merakla beklediği AstraZeneca açıklaması geldi. Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç sektörü düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA) AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının güvenli ve faydalarının risklerden fazla olduğunu yineledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşılardan olan Oxford-AstraZeneca aşısı, 18 ülkede kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi hastalıklara neden olabileceği gerekçesiyle geçici olarak askıya alındı. Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Oxford-AstraZeneca aşısı ile kan pıhtısı oluşması arasındaki muhtemel ilişkileri incelemeye devam edeceğini açıkladı. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının güvenli ve faydalarının risklerden fazla olduğunu yineledi.

DSÖ BAĞLANTI BULAMAMIŞTI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, 18 ülkede askıya aldığı koronavirüse (Kovid-19) karşı Oxford-AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirterek, "Hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir" ifadelerine yer verilmişti. DSÖ'nün üst düzey yetkililerinden Soumya Swaminathan, aşının kullanılmaya devam etmesini isterken, "İnsanların panik yapmasını istemiyoruz. Ülkelere AstraZeneca aşısı uygulamaya devam etmelerini öneriyoruz. Şu ana kadar yaşananlarla aşılar arasında bir bağlantı bulamadık" ifadelerini kullanmıştı.

PAUL EHRLİCH ENSTİTÜSÜ'NDEN ASKIYA ALINMASI TAVSİYESİ

Almanya'da AstraZeneca aşısının kullanılmasının askıya alınmasını tavsiye eden Paul Ehrlich Enstitüsü (PEI) ise aşı olanlarda tromboz görülmesi arasında bir bağlantı olabileceğine işaret eden bir açıklama yapmıştı. Almanya'da AstraZeneca aşısı olan 7 kişide tromboz görüldüğü belirtilerek, bu kişilerin 20 ile 50 yaşları arasındaki kadın hastalar olduğu kaydedilmişti. Enstitüden yapılan açıklamada 6 kişide beyin damarlarında pıhtıya yol açan venöz sinüs trambozu görüldüğü ifade edilmişti.