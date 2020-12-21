Avrupa İlaç Ajansı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısını onayladı - Son Dakika
BBC

Avrupa İlaç Ajansı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısını onayladı

21.12.2020 17:32
Avrupa İlaç Ajansı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısını onayladı, System.String[]

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Türkiye kökenli bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şhin'in başında bulunduğu Almanya merkezli BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını onayladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Türkiye kökenli bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şhin'in başında bulunduğu Almanya merkezli BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını onayladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun bu onay doğrultusunda yapacağı resmi yetkilendirmesin ardından, aşıların dağıtımına başlanacak.

Almanya'nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri, 27 Aralık'tan itibaren aşılama çalışmalarına başlayacak.

İngiltere ve ABD'nin Pfizer - BioNTech aşısına onay vermesinin ardından, Almanya, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan EMA'dan, Avrupa için onay sürecini hızlandırmasını istedi.

Avrupa İlaç Ajansı İnsani İlaçlar Bilimsel Komitesi (CHMP), 29 Aralık'ta yapılması planlanan toplantıyı 1 hafta öne çekti.

AB üyesi ülkelerinden birer temsilcinin yer aldığı aşı değerlendirme komitesi, elde edilen beriler ışığında Pfizer - BioNTech aşısının, koronavirüse karşı kullanımının güvenli olduğuna karar verdi.

Komite, Pfizer tarafından sunulan üretim süreci, hazırlık, dozaj, laboratuvar ve hayvan testlerinin sonuçları gibi binlerce sayfalık bilgiye dayanarak bu kararı aldı.

Pfizer - BioNTech aşısı konsunda İngiltere ve ABD'de elde pratik değerlendirme sonuçları da, EMA'nın kararında etkili oldu.

EMA'nın onayının ardından şimdi gözler AB Komisyonu'na çevrildi. Komisyonun, Pfizer - BioNTech aşısının Avrupa pazarında resmi olarak yetkilendirilmesine 48 saat içinde karar vermesi bekleniyor.

Resmi yetkilendirme kararı ile birlikte Almanya ve Belçika'da üretilen koronavirüs aşılarının dağıtımına başlanacak. 27 Aralık'tan itibaren de Almanya ve Belçika'nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinde aşılama çalışmaları başlayacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta yaptığı açıklamada, Avrupa'da aşılama çalışmalarının 27, 28 ve 29 Aralık günlerinde başlayacağını belirtmişti.

Almanya, 10 bin sağlık personelinin 400 ayrı noktada aşılama için hazır olduğunu vurgulayarak, Avrupa İlaç Ajansı'nın bir an önce koronavirüs aşılarına onay vermesini istemişti.

Brüksel'deki Zaventem ve Amsterdam'daki Schipol havalimanları, aşı dağıtımı konusundaki merkez üsleri olacak.

EMA, Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına ilişkin nihai kararını da en geç 12 Ocak'ta açıklayacak.

Avrupa İlaç Ajansı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısını onayladı

Türkiye, Almanya, Pfizer, İlaç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa İlaç Ajansı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısını onayladı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına şartlı onay verdi Alman genetik bilim uzmanı aşı karşıtlarına kızdı: Acil hizmetten yararlanmasınlar Buldukları mermiyi matkapla delmek isteyen döşemeci ve çırağı yaralandı Genç avukatın feci ölümü! 8'inci kattan beton zemine düştü Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor Sven ve Lars Bender kardeşler, 31 yaşında futbola veda edecekler Almanya'da koronavirüsten ölen gurbetçinin cenazesi Türkiye'ye yıkanmadan gönderilmiş Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs vaka oranı geçen haftaya göre yüzde 40 düştü Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs vaka oranı geçen haftaya göre yüzde 40 düştü         
17:34
AB, Fiat ve Peugeot'un birleşmesini onayladı AB, Fiat ve Peugeot'un birleşmesini onayladı         
16:56
Sosyal medya fenomeni Josi Maria, manken hastalığından öldü Sosyal medya fenomeni Josi Maria, manken hastalığından öldü         
16:45
Yaralı veterinerin bayılmadan önceki son sözleri saldırganı ele verdi Yaralı veterinerin bayılmadan önceki son sözleri saldırganı ele verdi         
16:16
Süper Lig ekiplerinin oyuncu sayısı 9'a düşerse hükmen mağlup sayılacak Süper Lig ekiplerinin oyuncu sayısı 9'a düşerse hükmen mağlup sayılacak         
16:06
Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar         
15:37
Koronavirüs tedbirlerine rağmen 10 bin kişilik düğün yaptılar Koronavirüs tedbirlerine rağmen 10 bin kişilik düğün yaptılar         
14:43
Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor         
14:26
Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01 Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01         
14:13
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak 400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak         
13:43
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor         
13:13
Daha önce Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme düşen, şimdi de bekçilere saldırdığı iddia edilen kurye konuştu         
12:47
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 17:48:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa İlaç Ajansı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısını onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei