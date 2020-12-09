Avrupa Parlamentosu'na bağlı Avrupa İlaç Kurumu'na siber saldırı düzenlendiği duyuruldu. Saldırı sonucu koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin verilerin çalınmış olabileceği ifade edildi.

Avrupa Parlamentosu'na bağlı Hollanda merkezli Avrupa İlaç Kurumu'na siber saldırı düzenlendiği açıklandı. Şu anda birkaç koronavirüs aşısı için onay verme aşamasında olan Avrupa İlaç Kurumu, siber saldırı sonucu aşılara ilişkin verilerin çalınmış olabileceğini duyurdu. Söz konusu saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Daha önce Kuzey Kore, İran, Vietnam, Çin ve Rusya ile bağlantılı bilgisayar korsanları, virüs ve potansiyel tedavileri hakkında bilgi çalmaya çalışmakla suçlanmıştı.