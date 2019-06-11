Avrupa ile yüksek standartlı demir yolu bağlantısı için imzalar atıldı
8 saat önce
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy-Kapıkule Kesimi Yapım Sözleşmesi için imzalar atıldı.
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy-Kapıkule Kesimi Yapım Sözleşmesi için imzalar atıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:03
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