Son Dakika Haberleri: Avrupa ile yüksek standartlı demir yolu bağlantısı için imzalar atıldı
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Avrupa ile yüksek standartlı demir yolu bağlantısı için imzalar atıldı

8 saat önce

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy-Kapıkule Kesimi Yapım Sözleşmesi için imzalar atıldı.

Avrupa ile yüksek standartlı demir yolu bağlantısı için imzalar atıldı, System.String[]
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy-Kapıkule Kesimi Yapım Sözleşmesi için imzalar atıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:03 
Halkalı, Çerkezköy, Ekonomi
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