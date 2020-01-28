Avrupa İltica Destek Ajansı, Yunanistan'daki personel sayısını arttıracak - Son Dakika
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Avrupa İltica Destek Ajansı, Yunanistan'daki personel sayısını arttıracak

6 saat önce

Avrupa İltica Destek Ajansının (EASO) gelecek aylarda Yunanistan'daki personel sayısını arttıracağı bildirildi.

Avrupa İltica Destek Ajansı, Yunanistan'daki personel sayısını arttıracak, System.String[]

Avrupa İltica Destek Ajansının (EASO) gelecek aylarda Yunanistan'daki personel sayısını arttıracağı bildirildi.

Yunanistan Göç ve İltica Bakan Yardımcısı Yorgos Kumuçakos ile başkent Atina'da bir araya gelen EASO Direktörü Nina Gregori, "Amacımız, korunmaya muhtaç insanların iltica işlemlerinin hızlandırılması konusunda Yunan makamlarına destek sağlamak." dedi.

Yunanistan'da 500 olan görevli sayısının 1000'e çıkarılacağını belirten Gregori, 2020'de Yunanistan'a yapılan maddi desteğin de artırılacağını ifade etti.

Kumuçakos ise iltica başvurularının daha hızlı değerlendirilmesinin kamplardaki yoğunluğun azaltılmasında önemli rol oynayacağını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 2019'da Yunanistan'a giriş yapan göçmen sayısını 59 bin 726 olarak açıklamıştı.

Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:12 Kaynak: AA
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