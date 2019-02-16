Avrupa İmar Ve Kalkınma Bankası Temsilcileri Hatsu'da
1 saat önce
EBRD temsilcileri, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali'yi makamında ziyaret etti.
Yapılan nezaket ziyaretine, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kıdemli Tedarik Uzmanı Grame Clark, Altyapı İşletme Grubu Ana İhale Tedarik Uzmanı Alexandru Stoea, Sürdürülebilir Altyapı Departmanı, Bankacılık Portföyü Uzmanı Marina Elliott ve HATSU Genel Müdür Yardımcısı Hüsna Karayazgan katılım sağladı.
HATSU Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden 240 km'lik Arsuz kanalizasyon şebeke yapım işi ve 200 km'lik Samandağ merkez içme suyu şebeke yenileme projesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından ödenek sağlandığını hatırlatan Genel Müdür Çaparali, bu projelerin tamamlanması ile iki ilçenin önemli derecede altyapı problemlerinin çözüleceğini ve ileride yapılacak olan kapsamlı projeler sayesinde Hatay'ın tamamında altyapının düzenli bir şekilde işlevini yerine getireceğini kaydetti.
İnsan sağlığını etkileyen sorunların çözümüne yönelik yapılan projeleri ve atılan adımları beğenerek bu konuda tebrik ettiklerini ileten banka yetkilileri, Genel Müdür Çaparali ile bir takım istişarelerde bulunarak çekilen hatıra fotoğrafının ardından kurumdan ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:17 Kaynak: Bültenler
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