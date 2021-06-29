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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisinde bu yıl yüzde 5,5 büyüme öngörüyor - Son Dakika

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisinde bu yıl yüzde 5,5 büyüme öngörüyor

29.06.2021 11:31
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisinde bu yıl yüzde 5,5 büyüme öngörüyor, System.String[]

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) tahminine göre, Türkiye ekonomisi bu yıl yüzde 5,5 büyüyecek.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) tahminine göre, Türkiye ekonomisi bu yıl yüzde 5,5 büyüyecek.

Banka, faaliyet gösterdiği bölgelere ilişkin açıkladığı "EBRD Ülkelerinde Bölgesel Ekonomik Görünüm" raporunda, büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Bu yıl Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Afrika'daki gelişmekte olan ülkelerde ortalama yüzde 4,2 ekonomik büyüme tahmininde bulunan EBRD, Ekim 2020'de bu oranı yüzde 3,6 olarak açıklamıştı.

EBRD'nin söz konusu ülkelerde 2022 için ekonomik büyüme öngörüsü ise 3,9 oldu.

Aşılamanın hız kazanması ekonomik büyümeyi destekliyor

Ekonomik büyüme tahminlerinin revize edilmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılamanın hız kazanması, sanayi üretimi ile perakende satışlarındaki toparlanma ve söz konusu ülkelerdeki seyahatlerin artışı oldu.

Türkiye'deki ekonomik büyümede itici güç ihracat

Banka, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5,5 büyüyeceğini öngördü. Bu oran, Ekim 2020'deki öngörüye göre yüzde 0,5 yukarı yönlü revize edildi.

Türkiye'nin 2022'de ise yüzde 4 seviyesinde ekonomik büyüme göstereceği tahmin ediliyor.

Raporda, Türk ekonomisinde bu yıl için öngörülen büyümede ihracatın artması etkili olurken, hane halkının zayıf mali durumunun iç talebi sınırlandırdığı, turizmde beklenenden daha yavaş toparlanma olabileceği kaydedildi.

EBRD bu yıl ekonomik büyümenin Orta Asya ülkelerinde yüzde 4,5, Orta Avrupa ve Baltık ülkelerinde yüzde 4,8, Doğu Avrupa ve Kafkasya'da yüzde 2,8, Rusya'da yüzde 3,3, Güney Doğu Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 5,2, Doğu Akdeniz'de yüzde 3,5 ve Batı Balkanlar'da yüzde 5,2 seviyesinde olacağı tahmininde bulundu.

EBRD Baş Ekonomisti Beata Javorcik, rapora ilişkin değerlendirmesinde, revize edilen büyüme öngörülerinin iyimser olmak için nedenler verdiğini belirterek, "Kovid-19 virüsünün Delta varyantına bağlı olarak aşılamada daha az ilerleme kaydetmiş ve uluslararası turizme bağımlı ekonomiler için büyük riskler ve belirsizlikler sürüyor. 2020'de bazı ülkeler ekonomik olarak ihracatın da etkisiyle görece daha iyi performans sergilerken, özellikle turizme bağımlı ekonomiler derin yara aldı." ifadelerini kullandı.

Finansman "yeşil" projelere gidecek

EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, öngörülerine göre, ekonomik durgunluğun beklenenden daha az olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl ekimde açıkladıkları ekonomik büyüme öngörülerinden daha iyi bir toparlanma beklediklerini kaydeden Renaud-Basso, mali ve ekonomik kalkınma paketlerinin bu büyümede etkili olduğunu söyledi.

Renaud-Basso, salgın sonrası toparlanmanın yatırımlara odaklanmak için fırsat oluşturduğunu belirterek, yatırımların Paris Anlaşması ile uyumlu şekilde yapılmasının kritik olduğunu aktardı.

Banka olarak stratejilerinin 2025'te portföylerinin en az yarısının yeşil projelerden oluşması olduğunu anımsatan Renaud-Basso, "Fakat şu anda bu alandaki aktivitemizi daha kapsayıcı ve tamamlayıcı bir yaklaşımla hızlandırmak istiyoruz ki bu da en geç 2022 sonu itibarıyla tamamen Paris Anlaşması ile uyumlu olmak anlamına geliyor. Yani, finansman sağlayacağımız her projenin Paris Anlaşması ile uyumlu olmasını dikkate alacağız" diye konuştu.

Faaliyet gösterdikleri ülkelerde sağladıkları finansman miktarının yıllık ortalama 10 milyar avro seviyesinde olduğunu söyleyen Renaud-Basso, geçen yıl salgın nedeniyle artan ihtiyaca bağlı olarak bu rakamın 11 milyar avroyu bulduğu bilgisini paylaştı.

Türkiye'de yeşil büyüme odaklı projeler öne çıkıyor

Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Renaud-Basso, Türk özel sektörünün oldukça aktif bir yapısı olduğunu ve yatırımlarında özel sektöre odaklandıklarını belirterek, "Yatırımlarımızın yüzde 95'i özel sektör projelerinde bulunuyor. Türkiye'de çevre projelerine ve yeşil yatırımlara finansman sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Orta Asya, Türkiye, Banka, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisinde bu yıl yüzde 5,5 büyüme öngörüyor - Son Dakika Ekonomi


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