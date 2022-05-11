Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Yıllık Toplantısı, Fas'ta gerçekleştirildi - Son Dakika
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Yıllık Toplantısı, Fas'ta gerçekleştirildi

11.05.2022 23:00
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Yıllık Toplantısı, Fas'ta gerçekleştirildi

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantısının, "benzeri görülmemiş uluslararası koşullarda" gerçekleştirildiğini söyledi.

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantısının, "benzeri görülmemiş uluslararası koşullarda" gerçekleştirildiğini söyledi.

Ahnuş, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen EBRD Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantısında yaptığı konuşmada, toplantının, mevcut durumun ekonomik ve sosyal yansımaları hakkında istişare ve diyalog fırsatı sunduğunu belirtti.

Başbakan Ahnuş, dünyanın, 2020 yılından bu yana Kovid-19 kriziyle başlayan ve benzeri görülmemiş bir ekonomik durgunluğa neden olan krizlerin etkisini yaşadığını ve 2022'nin başında patlak veren Rusya- Ukrayna krizi nedeniyle krizin şiddetlendiğini dile getirdi.

Ahnuş, bu zorluklarla başa çıkmanın, dünyayı bu krizden çıkaracak çözümler bulmak için çeşitli uluslararası aktörlerin ortak sorumluluk ruhu içinde çabalarını birleştirmeyi gerektirdiğini kaydetti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso da stratejik hedeflerinin bu koşullar altında acil nitelikte ve öncelikle yeşil hedeflerle ilgili olduğunu söyledi.

Renaud-Basso, sera gazı emisyonlarındaki artışın gölgesinde hedeflerinin daha acil hale geldiğinin altını çizdi.

Bu yıl 31'incisi düzenlenen EBRD'nin bu toplantıları her sene, bankanın yatırım yaptığı 38 ülkeden birinde gerçekleştiriliyor.

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Ukrayna, Aziz, imar, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Yıllık Toplantısı, Fas'ta gerçekleştirildi - Son Dakika


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