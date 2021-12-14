Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Gaziantep'e 17 milyon avroluk enerji desteği - Son Dakika

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), kentte kurulacak 27 megavat Güneş Enerji Santrali projesi için 17 milyon avroluk finansman desteği verecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, aralık ayı meclis toplantısında şehrin yeşile geçişte kapsamlı bir yatırım programına dahil edilmesi için EBRD ile anlaşıldığı, 17 milyon avroluk bütçe alınacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Fatma Şahin, EBRD ile varılan anlaşma ile Gaziantep'te yeşil şehir doğrultusunda gerçekleşecek projelere belirlenen yol haritasına göre destek olunacağını belirtti.

Şahin, salgın sürecinin Paris İklim Anlaşması'nı imzalamanın gerekliliğini artırdığını aktararak, şunları kaydetti:

"Artık bu anlaşma bir dilek veya temenni değil, bir zorunluluk oldu. Buna göre biz, yeşil şehir kapsamında toplu ulaşımda elektriğe geçmeliyiz. Türkiye'nin tamamıyla kömürden çıkarak doğalgaza geçmesi gerekiyor. Kişi başına düşen yeşil alanı da tabi ki çoğaltması lazım. Türkiye'de çevre uygulamalarına baktığımızda millet bahçeleri gibi iyi yaptığımız işler var. Bunun yanında sıfır atık projesi var. Öte yandan 1 ay önce Londra'da attığımız imza, kategorimizi değiştirdi. Şu anda dünyadaki yeşil şehirler kategorisinin içerisindeyiz. Bu kategori gereğince şehir içerisinde yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler var. Kentteki her kurumun kendi içerisinde güncellenmesi ve yol haritasını yeşil şehir kategorisine uygun bir hale getirmesi gerekiyor. Projelerimizi bu kategoriye uygun hale getirirsek hayata geçirmek için hiçbir finansman desteğe ihtiyacımız olmayacak. Banka bizim için maddi desteği sağlayacak."