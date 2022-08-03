AİHM, çocukları yaşam destek ünitesine bağlı İngiliz ailenin ihtiyati tedbir talebini reddetti - Son Dakika
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AİHM, çocukları yaşam destek ünitesine bağlı İngiliz ailenin ihtiyati tedbir talebini reddetti

03.08.2022 23:17
AİHM, çocukları yaşam destek ünitesine bağlı İngiliz ailenin ihtiyati tedbir talebini reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), çocukları yaşam destek ünitesine bağlı İngiliz ailenin, hastanenin tedaviyi sonlandırma kararının ertelenmesi için yaptıkları başvuruyu reddetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), çocukları yaşam destek ünitesine bağlı İngiliz ailenin, hastanenin tedaviyi sonlandırma kararının ertelenmesi için yaptıkları başvuruyu reddetti.

BBC'nin haberine göre, 7 Nisan'da evinde baygın halde bulunan ve o günden bu yana İngiltere'deki Royal London Hastanesinde tedavisi süren 12 yaşındaki Archie Battersbee'nin ailesi, çocuklarının yaşam destek ünitesine bağlı tutulması için verdikleri mücadeleyi kaybetti.

Son olarak AİHM'e başvuran ailenin, hastanenin tedaviyi durdurma kararına karşı yaptıkları ihtiyati tedbir talebi reddedildi.

AİHM, İngiliz mahkemelerinin konuya ilişkin kararına "müdahale etmeyeceğini" bildirdi.

Kararda ayrıca ailenin tedavi sürecine ilişkin mahkemeye yaptığı şikayetlerin "kabul edilemez olduğu" belirtildi.

Archie'nin annesi Hollie Dance, AİHM'in kararına ilişkin, "Ulusal Sağlık Servisi (NHS), hükümet, ve bu ülkedeki ve Avrupa'daki mahkemeler onu tedavi etmekten vazgeçmiş olabilir ama biz vazgeçmedik." ifadesini kullandı.

Oğlunun tedavisi için Japonya ve İtalya'dan teklif aldıklarını belirten anne Dance, "Archie'nin yaşam hakkı için sonuna kadar savaşacağız." dedi.

Archie, 7 Nisan'da Essex'teki evinde boynuna sarılı bir bağ ile baygın halde bulunmuştu. Ailesi çocuklarının TikTok üzerinden yapılan ve katılımcılardan nefeslerini tutmalarını isteyen "Blackout" denemesine katıldığını düşündüklerini söylemişti.

Doktorlar yaklaşık 4 aydır tedavisi süren Archie'nin beyin ölümünün gerçekleştiğini ve yaşam destek ünitesinden çekilmesi gerektiğini belirtmişti.

Aile, hastanenin tedaviyi sonlandırmaya yönelik kararını ulusal mahkemelere taşımış, son olarak Temyiz Mahkemesi, Archie'nin 2 Ağustos Salı saat 12.00'ye kadar yaşam destek ünitesinden çekilmesine karar vermişti.

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Kaynak: AA

England, Aihm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AİHM, çocukları yaşam destek ünitesine bağlı İngiliz ailenin ihtiyati tedbir talebini reddetti - Son Dakika

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