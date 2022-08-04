AİHM, Fransa'daki imamın sınır dışı edilmesi kararını askıya almayı reddetti - Son Dakika
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AİHM, Fransa'daki imamın sınır dışı edilmesi kararını askıya almayı reddetti

04.08.2022 14:51
AİHM, Fransa'daki imamın sınır dışı edilmesi kararını askıya almayı reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransa'da Dışişleri Bakanı Gerald Darmanin tarafından alınan, İmam Hassan İquioussen'in sınır dışı edilmesi kararının askıya alınmasına yönelik talebi reddetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransa'da Dışişleri Bakanı Gerald Darmanin tarafından alınan, İmam Hassan İquioussen'in sınır dışı edilmesi kararının askıya alınmasına yönelik talebi reddetti.

AİHM'den yapılan yazılı açıklamada, Darmanin'in İmam İquioussen'e yönelik aldığı "Fransa'dan Fas'a sınır dışı edilmesi"yle ilgili iki karar hatırlatıldı.

Açıklamada, AİHM'in, İquioussen'in Fransa'dan Fas'a sınır dışı edilmesi kararının askıya alınmasına yönelik talebi reddettiği, gerekçeli karar hakkında detaylı bilginin daha sonra açıklanacağı aktarıldı.

İquioussen'in 1964 Fransa doğumlu Fas vatandaşı olduğu kaydedildi.

Öte yandan, İquioussen sınır dışı edilme kararının iptali için başvurduğu Paris İdari Mahkemesinin kararını bugün açıklaması bekleniyor.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 28 Temmuz'da sağcı Lepoint dergisinin "İhvancı imam sınır dışı edilmekle tehdit edildi." başlıklı haberini Twitter hesabından "Bu vaiz, yıllardır Fransa'nın değerlerine karşı, laiklik ve kadın erkek eşitliği ilkelerimize aykırı nefret söylemi sergiledi. Fransız topraklarından gönderilecek." ifadesiyle paylaşmıştı.

Ülkedeki Müslüman toplum, İquioussen'in Fransa'da eğitici vaazlar verdiğini, gençler arasında çok sevildiğini ve takip edildiğini aktararak tepki göstermişti.

İnsan hakları savunucuları, Bakan Darmanin'in mahkeme kararı olmadan imamı sınır dışı etme kararını yasa dışı olarak yorumlamıştı.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Gerald Darmanin, Fransa, Aihm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AİHM, Fransa'daki imamın sınır dışı edilmesi kararını askıya almayı reddetti - Son Dakika

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