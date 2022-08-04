AİHM'den yapılan yazılı açıklamada, Darmanin'in İmam İquioussen'e yönelik aldığı "Fransa'dan Fas'a sınır dışı edilmesi"yle ilgili iki karar hatırlatıldı.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Gerald Darmanin, Fransa, Aihm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AİHM, Fransa'daki imamın sınır dışı edilmesi kararını askıya almayı reddetti - Son Dakika

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