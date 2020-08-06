Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kovid 19 nedeniyle cezaevlerinde gerekli önlemin... - Son Dakika

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kovid 19 nedeniyle cezaevlerinde gerekli önlemin...
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kovid 19 nedeniyle cezaevlerinde gerekli önlemin alınmadığını öne süren ve tahliyesini isteyen mahkum Fevzi Kayacan'ın başvurusunu reddetti.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kovid 19 nedeniyle cezaevlerinde gerekli önlemin alınmadığını öne süren ve tahliyesini isteyen mahkum Fevzi Kayacan'ın başvurusunu reddetti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 12:24
Kaynak: İHA
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