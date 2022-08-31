Aihm, Aoç Arazisine Yapılan Cumhubaşkanlığı Binası İçin Hükümetten Savunma İsteyecek - Son Dakika
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Aihm, Aoç Arazisine Yapılan Cumhubaşkanlığı Binası İçin Hükümetten Savunma İsteyecek

31.08.2022 14:02
Aihm, Aoç Arazisine Yapılan Cumhubaşkanlığı Binası İçin Hükümetten Savunma İsteyecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine yapılan Cumhurbaşkanlığı binasına karşı açtığı dava kapsamında, hükümetten savunma istenmesine karar verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine yapılan Cumhurbaşkanlığı binasına karşı açtığı dava kapsamında, hükümetten savunma istenmesine karar verdi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yeni Cumhurbaşkanlığı binasının AOÇ arazisine yapılmasını yargıya taşımıştı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, açtığı dava kapsamında verilen 'yürütmeyi durdurma' kararına uyulmaması ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karara uymayacaklarını açıklaması üzerine davayı AİHM'sine götürmüştü. AİHM, taraflara 'dostane çözüm' önermişti.

AİHM, davanın taraflarına gönderdiği 30 Ağustos 2022 tarihli yazıda, öngörülen süre zarfında 'dostane çözüm' bulunamadığı için hükümetten 22 Kasım'a kadar savunma isteneceğini bildirdi.

"YARGILAMA BAŞLIYOR"

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, AİHM'nin yazısını sosyal medya hesabında paylaştı ve "Atatürk Orman Çiftliği alanında Kaçak Saray davasına ilişkin AİHM'den haber var. 30 Ağustos tarihli yazı ile 'dostane çözüm' olmadığı için 22 Kasım'a kadar hükümetin savunması istenecek ve sorular sorulacak. Yargılama başlıyor" dedi.

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Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Aihm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aihm, Aoç Arazisine Yapılan Cumhubaşkanlığı Binası İçin Hükümetten Savunma İsteyecek - Son Dakika

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