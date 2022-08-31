Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, AİHM'nin yazısını sosyal medya hesabında paylaştı ve "Atatürk Orman Çiftliği alanında Kaçak Saray davasına ilişkin AİHM'den haber var. 30 Ağustos tarihli yazı ile 'dostane çözüm' olmadığı için 22 Kasım'a kadar hükümetin savunması istenecek ve sorular sorulacak. Yargılama başlıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Aihm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aihm, Aoç Arazisine Yapılan Cumhubaşkanlığı Binası İçin Hükümetten Savunma İsteyecek - Son Dakika

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