Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Platini'ye ret - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Platini'ye ret - Son Dakika Spor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Platini'ye ret

6 saat önce

Mahkemeden yapılan açıklamada, eski FIFA Başkanı Sepp Blatter'den 2011 yılında 2 milyon İsviçre frangı alarak FIFA etik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 4 yıl men edilen Platini'nin cezasında insan haklarını ihlal edecek nitelikte bir duruma rastlanılmadığı belirtildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Platini'ye ret, System.String[]

Mahkemeden yapılan açıklamada, eski FIFA Başkanı Sepp Blatter'den 2011 yılında 2 milyon İsviçre frangı alarak FIFA etik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 4 yıl men edilen Platini'nin cezasında insan haklarını ihlal edecek nitelikte bir duruma rastlanılmadığı belirtildi.


Söz konusu para alışverişi gerekçesiyle FIFA, Platini ve Blatter'e 8'er yıl futboldan men cezası vermişti. FIFA Tahkim Kurulu, görevi askıya alınan Platini'nin cezasını 6 yıla indirmiş, Fransız futbol adamı ise Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) itiraz etmişti.


CAS, Platini'nin cezasını 4 yıla düşürürken, Platini bu karara da itiraz ederek İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurmuş ve ret cevabı almıştı.


Sepp Blatter, İsviçre, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:44 
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