Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden TFF kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden TFF kararı - Son Dakika

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden TFF kararı

6 saat önce

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun Trabzonsporlu eski futbolcu Ömer Rıza ve hakem Serkan Akal hakkında verdiği kararda, adil yargılanma hakkını içeren 6. maddenin ihlal edildiğini hükmetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden TFF kararı, System.String[]

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun Trabzonsporlu eski futbolcu Ömer Rıza ve hakem Serkan Akal hakkında verdiği kararda, adil yargılanma hakkını içeren 6. maddenin ihlal edildiğini hükmetti.

Trabzonspor'un eski futbolcusu Ömer Rıza ve hakem Serkan Akal'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonuçlandı. TFF Tahkim Kurulu'nun kendileri hakkında verdiği kararlara ilişkin yaptıkları başvuru için mahkeme, adil yargılanma hakkını içeren 6. maddenin ihlal edildiğine hükmetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'nin Rıza ve Akal'a 12 bin 500'er euro tazminat, Rıza'ya 6 bin 975 euro mahkeme masrafı ödemesi gerektiğini aktardı.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Steven Nzonzi, Rennes ile sözleşme imzalayacak
Elazığspor, ligden çekilme talebinde bulunacak Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler! BM, Trump'ın tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planına tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 01:03:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden TFF kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]