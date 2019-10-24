Son Dakika Haberleri: Avrupa insan hakları ödülü Sakharov, hapisteki Uygur entelektüeli İlham Tohti'ye verildi
Son Dakika Dünya Avrupa insan hakları ödülü Sakharov, hapisteki Uygur entelektüeli İlham Tohti'ye verildi

Avrupa insan hakları ödülü Sakharov, hapisteki Uygur entelektüeli İlham Tohti'ye verildi

47 dakika önce

Sakharov ödülü hapisteki Uygur entelektüeli İlham Tohti'ye verildi

Avrupa insan hakları ödülü Sakharov, hapisteki Uygur entelektüeli İlham Tohti'ye verildi, System.String[]

Avrupa Parlamentosu'nun insan hakları ve ifade özgürlüğünü savunanlara verdiği Sakharov Ödülü'nün bu yılki sahibi cezaevinde bulunan Uygur entelektüel İham Tohti'ye verildi.


Çin, Pekin'de bir üniversitede Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi profesörlüğü yapan İlham Tohti'yi 2014 yılında ayrılıkçı fikirlerinden ötürü müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

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Avrupa, Uygur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:43 
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