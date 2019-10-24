Avrupa insan hakları ödülü Sakharov, hapisteki Uygur entelektüeli İlham Tohti'ye verildi
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Sakharov ödülü hapisteki Uygur entelektüeli İlham Tohti'ye verildi
Avrupa Parlamentosu'nun insan hakları ve ifade özgürlüğünü savunanlara verdiği Sakharov Ödülü'nün bu yılki sahibi cezaevinde bulunan Uygur entelektüel İham Tohti'ye verildi.
Çin, Pekin'de bir üniversitede Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi profesörlüğü yapan İlham Tohti'yi 2014 yılında ayrılıkçı fikirlerinden ötürü müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:43
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