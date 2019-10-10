Son Dakika Haberleri: "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki temel hakların arkasında biz de varız"
Son Dakika Güncel 'Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki temel hakların arkasında biz de varız'

"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki temel hakların arkasında biz de varız"

1 saat önce

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki (AİHS) temel hakların, insan haklarının arkasında biz de varız." dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki (AİHS) temel hakların, insan haklarının arkasında biz de varız." dedi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Alman Avukatlar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) Bireysel Başvuru" konulu çalıştayda konuşan Feyzioğlu, dün 950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Paneli'nin düzenlendiğini hatırlattı.

Feyzioğlu, Kutadgu Bilig'in de özünde adalet olduğuna işaret etti.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının önemli olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, bu hakkın Türkiye'nin önünü açtığını söyledi.

Feyzioğlu, 2010'daki Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin süreçte Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısının değiştirilmesine karşı çıktığını kaydederek, karşı çıktığı yapının yanlış olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Bireysel başvuru hakkının Türkiye'nin felaketlere sürüklenmesini, toplumsal patlamayla birbirine düşmesini de önlediğini dile getiren Feyzioğlu, Avrupa Konseyi ve AİHM ilişkilerine de değindi.

Türkiye'nin Avrupa Konseyinin esas parçası olduğunun altını çizen Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"AİHM yabancı mahkeme değil, bizim mahkememiz. Bunu içimize sindirelim. Konsey, bizim konseyimiz, mahkeme bizim mahkememiz. Yabancının mahkemesi değil ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki temel hakların, insan haklarının arkasında biz de varız."

Programa TBB Başkan Yardımcısı Ünsal Toker, yönetim kurulu üyeleri ve Alman Avukatlar Birliğinden yetkililer katıldı.

Türkiye Barolar Birliği, Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lojistik devi Taha Kargo, sektöre öncülük etmeye devam ediyor
"Gel savaşma, sevişelim" diyen rapçi Ezhel, Twitter'da gündem oldu Pakistan, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'ye desteğini açıkladı Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:37:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki temel hakların arkasında biz de varız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]