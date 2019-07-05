Avrupa İnsan Hakları Temsilcisi, Türkiye'de düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili şikayetleri dinledi
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Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Temsilcisi Dunja Mijatoviç, düşünce ve ifade özgürlüğü alanındaki son gelişmeler konusunda Türkiye’de temas ve incelemelerde bulundu..
Avrupa Konseyi
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:22
İnsan Hakları Komiseri Temsilcisi Dunja Mijatoviç, düşünce ve ifade özgürlüğü alanındaki son gelişmeler konusunda Türkiye
'de temas ve incelemelerde bulundu.
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'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yapılacak duruşmasına müdahil taraf olarak katılacak olan Mijatoviç'in, temasları ve incelemeleriyle ilgili olarak basına ayrıntılı bir açıklama yapması bekleniyor.
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