Son Dakika Haberleri: Avrupa İnsan Hakları Temsilcisi, Türkiye'de düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili şikayetleri dinledi
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Avrupa İnsan Hakları Temsilcisi, Türkiye'de düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili şikayetleri dinledi

50 dakika önce

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Temsilcisi Dunja Mijatoviç, düşünce ve ifade özgürlüğü alanındaki son gelişmeler konusunda Türkiye’de temas ve incelemelerde bulundu..

Avrupa İnsan Hakları Temsilcisi, Türkiye'de düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili şikayetleri dinledi, System.String[]
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Temsilcisi Dunja Mijatoviç, düşünce ve ifade özgürlüğü alanındaki son gelişmeler konusunda Türkiye'de temas ve incelemelerde bulundu.

"Gezi davasında" yargılanan Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yapılacak duruşmasına müdahil taraf olarak katılacak olan Mijatoviç'in, temasları ve incelemeleriyle ilgili olarak basına ayrıntılı bir açıklama yapması bekleniyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:22 
Avrupa Konseyi, Türkiye, Avrupa, Dünya
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