Avrupa-İran İş Forumu, İranlı gazetecinin idamı nedeniyle ertelendi - Son Dakika

Avrupa- İran İş Forumu, İran'da rejim muhalifi gazeteci Ruhullah Zem'in idam edilmesinin ardından ertelendi.

Organizasyon komitesi, yazılı açıklama yaparak, 3 bin 300 kişi ve 40 ülkenin katılacağı 3 günlük iş forumunun ertelendiğini, forumun "yakın gelecekte" yeniden düzenlenmesini beklediklerini duyurdu.

Forumun İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in açılış konuşmalarıyla başlaması planlanıyordu.

Geçen yıl "devrim karşıtı faaliyetler yürüttüğü" gerekçesiyle " Fransa'dan kaçırılarak İran'a götürüldüğü" belirtilen ve "yeryüzünde fesat çıkarmak" suçlamasıyla idama mahkum edilen Zem'in önceki gün asılması nedeniyle Fransa, Avusturya, Almanya ve İtalya forumdan çekildiklerini açıklamıştı.

Avrupa Birliği (AB) de İranlı gazetecinin idam edilmesine tepki gösterdi. AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, idamı en şiddetli şekilde kınadıklarını belirterek, İran makamlarına uygun yargılama süreçlerine uyma çağrısında bulundu.

AB'nin geçen hafta kabul ettiği "Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi" çerçevesinde İran'a yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusunu yanıtlayan Stano, halihazırda insan hakları ihlalleri nedeniyle İranlı 82 kişi ve 1 kuruluşa yaptırım uygulandığını, üye ülkelerin başvurması ve kabul edilmesi halinde yeni yaptırım rejiminin de devreye sokulabileceğini söyledi.

Stano, İran ile küresel güçler arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin 16 Aralık'ta Viyana'da düzenlenecek toplantının ise sanal ortamda yapılacağını, bir iptal veya erteleme bulunmadığını söyledi.