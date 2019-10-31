Grekoromen Milli Takımı, Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda biri altın, 8 madalya kazandı.
Türkiye İşitme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'de düzenlenen şampiyonadaki grekoromen stil müsabakaları tamamlandı.
Milli sporculardan Muhammed Akdeniz, altın, Mehmet Ali Yiğit ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
Mustafa Baki, Hakan Sakat, Mehmet Uysal, Bayram Aksu, Bayram Aksal ve Oğuzhan Cemil ise bronz madalya aldı.
Yarın serbest stil müsabakalarının başlayacağı organizasyon, 2 Kasım'da sona erecek.