Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası

Mustafa Baki, Hakan Sakat, Mehmet Uysal , Bayram Aksu , Bayram Aksal ve Oğuzhan Cemil ise bronz madalya aldı.

Milli sporculardan Muhammed Akdeniz , altın, Mehmet Ali Yiğit ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'> Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus 'un başkenti Minsk'de düzenlenen şampiyonadaki grekoromen stil müsabakaları tamamlandı.

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