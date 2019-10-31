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Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası

6 saat önce

Grekoromen Milli Takımı, Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda biri altın, 8 madalya kazandı.

Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası, System.String[]

Grekoromen Milli Takımı, Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda biri altın, 8 madalya kazandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'de düzenlenen şampiyonadaki grekoromen stil müsabakaları tamamlandı.

Milli sporculardan Muhammed Akdeniz, altın, Mehmet Ali Yiğit ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Mustafa Baki, Hakan Sakat, Mehmet Uysal, Bayram Aksu, Bayram Aksal ve Oğuzhan Cemil ise bronz madalya aldı.

Yarın serbest stil müsabakalarının başlayacağı organizasyon, 2 Kasım'da sona erecek.

Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:52 Kaynak: AA
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