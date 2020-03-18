Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nden Yunanistan'daki göçmen kamplarına teftiş - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nden Yunanistan'daki göçmen kamplarına teftiş - Son Dakika Dünya

Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nden Yunanistan'daki göçmen kamplarına teftiş

6 saat önce

Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi, Yunanistan’daki göçmen kamplarına yaptığı beş günlük denetimi tamamladı

Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nden Yunanistan'daki göçmen kamplarına teftiş, System.String[]

Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi, Yunanistan'daki göçmen kamplarına yaptığı beş günlük denetimi tamamladı.


Yapılan denetimler sırasında, Yunan güvenlik güçlerinin 1 Mart'tan bu yana ülkeye giriş yapan göçmenlere yönelik tutumu mercek altına alındı.

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Yunanistan, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:28 

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