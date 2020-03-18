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Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nden Yunanistan'daki göçmen kamplarına teftiş
6 saat önce
Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi, Yunanistan’daki göçmen kamplarına yaptığı beş günlük denetimi tamamladı
Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi, Yunanistan'daki göçmen kamplarına yaptığı beş günlük denetimi tamamladı.
Yapılan denetimler sırasında, Yunan güvenlik güçlerinin 1 Mart'tan bu yana ülkeye giriş yapan göçmenlere yönelik tutumu mercek altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:28
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