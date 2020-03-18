Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nden Yunanistan'daki göçmen kamplarına teftiş

Yapılan denetimler sırasında, Yunan güvenlik güçlerinin 1 Mart'tan bu yana ülkeye giriş yapan göçmenlere yönelik tutumu mercek altına alındı.

Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi, Yunanistan 'daki göçmen kamplarına yaptığı beş günlük denetimi tamamladı.

Haber Yayın Tarihi:

Çin koronavirüsle mücadele için AB'ye 2 milyon cerrahi maske ve 50 bin test kiti gönderecek