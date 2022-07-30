Fransa'da "Müslüman gençlerin çokça takip ettiği" imamın sınır dışı edilmesine tepki

Avrupa İslamofobi ile Mücadele Topluluğu (CCIE), Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in "laikliği tehlikeye atan ve bölücü vaazlar verdiği" iddiasıyla sınır dışı edileceğini duyurduğu imam Hassan Iquioussen'in gönderilmesinin durdurulması çağrısı yaptı.

CCIE'den yapılan açıklamada, imamın sınır dışı edilmesi kararına gerekçe gösterilen ve "İslami ayrılıkçılıkla mücadele" olarak da bilinen tartışmalı "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasasının "bir kez daha özgürlükleri kısıtlamak için kullanıldığı" belirtildi.

"(İslami) Derneklerin feshedilmesi, camilerin kapatılması, imamların görevden alınması, yayınevlerinin kapatılması yetmezmiş gibi Fransız hükümeti rezillikte ileri giderek hukuk devletini sorgulatıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, Iquioussen'in sınır dışı edilmesi kararının Fransa'daki Müslümanların maruz kaldığı durumun özeti olduğuna dikkati çekildi.

Yasalar değiştirilerek Müslümanları sindirme politikalarına dönüştürülüyor

Açıklamada, imama yönelik sınır dışı edilme tehdidinin 2000'li yıllardan itibaren başladığı anımsatılarak Bakan Darmanin'in bugün İslami ayrılıkçılıkla mücadele" yasasını elinde bir koz olarak kullandığına işaret edildi.

Fransa'da İslamofobi'yi yasaklayan kanunların sürekli İslamofobik adımlara zemin hazırlayan düzenlemelerle değiştirildiğine işaret edilen açıklamada, 2004 yılından beri bunu açıklayan çok sayıda durumun yaşandığına vurgu yapıldı. Açıklamada "başta terörle mücadele için alınan önlemler, artık hukuk devletinde temel özgürlüklerin aleyhine bütün toplumu sindirmeye ve boyun eğdirmeye yönelik önlemlere dönüştü." ifadesine yer verildi.

Kararın, imam ve ailesi başta olmak üzere ülkedeki Müslüman toplumun dini özgürlüklerini sorgulanır hale getirdiğinden ve aşağıladığından bahsedilen açıklamada, "sözde ifade özgürlüğünü savunanların kulakları sağır eden bir sessizliği altında Fransa'nın otoriter bir rejime dönüşerek göze battığı" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, CCIE'nin imam ve ailesine desteğini sunduğu aktarıldı.

Sınır dışı edilme kararı alınan imam gençler tarafından takip ediliyor

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin 28 Temmuz'da sağcı Lepoint dergisinin "İhvancı imam sınır dışı edilmekle tehdit edildi." başlıklı haberini Twitter hesabından "Bu vaiz, yıllardır Fransa'nın değerlerine karşı, laiklik ve kadın erkek eşitliği ilkelerimize aykırı nefret söylemi sergiledi. Fransız topraklarından gönderilecek." ifadesiyle paylaşmıştı.

Ülkedeki Müslüman toplum, Iquioussen'in Fransa'da eğitici vaazlar verdiğini, gençler arasında çok sevildiğini ve takip edildiğini aktararak tepki göstermişti.

Öte yandan insan hakları savunucuları, Bakan Darmanin'in mahkeme kararı olmadan imamı sınır dışı etme kararını yasa dışı olarak yorumladı.