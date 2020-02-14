Avrupa İşletmeler Ağı Konsorsiyumu, Erciyes Teknopark'ta toplandı - Son Dakika

Avrupa İşletmeler Ağı Konsorsiyum Toplantısı'na Erciyes Teknopark ikinci kez ev sahipliği yaptı.

Erciyes Teknopark'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, ODTÜ Teknokent, Ankara Sanayi Odası, Konya Sanayi Odası ve KOSGEB Ankara Ostim Müdürlüğü'nün bulunduğu Avrupa İşletmeler Ağı Konsorsiyum toplantısı, Erciyes Teknopark koordinasyonu ile gerçekleştirildi.

Toplantıyla ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, Avrupa İşletmeler Ağı'nın 2020 yılındaki stratejilerinin değerlendirildiği ve mevcut durumun gözden geçirilerek fayda ve verimliliği arttırmak adına yeni hedeflerin belirlendiği konsorsiyum toplantısının 2 gün sürdüğünü belirtti.

Avrupa İşletmeler Ağı'nın 60'dan fazla ülkede 600 üye kurumda çalışan, uluslararası iş birlikleri kurmak isteyen özellikle KOBİ'lere ayrıca büyük firmalara ve araştırmacılara hizmet eden dünyanın en büyük ağı olduğunu anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Erciyes Teknopark olarak firmalarımızın ihracatlarını artırmaya yönelik çalışmalarımız her zaman önceliklerimiz arasında yer aldı. Firmaların ihracatlarının artmasını ve sürdürülebilir hale gelmesini hızlandırmak adına Avrupa İşletmeler Ağı çok önemli bir fırsattır. Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi Avrupa İşletmeler Ağı birimi ile Kayseri, Sivas ve Yozgat (TR 72) bölgesindeki firmalar Erciyes Teknopark aracılığı ile hem Avrupa Birliği ve ticari iş birliklerine dair bilgiye hem de teknoloji transferi konusundaki desteğe 2020 yılında da aynı noktadan ulaşabileceklerdir. Şehrimizdeki firmaların uluslararası pazarda rekabet edebilirliklerini arttırarak, uluslararası ortaklıklar kurmalarını sağlamak adına onları Avrupa İşletmeler Ağı'na katılmaya davet ediyorum."