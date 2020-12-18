Avrupa Judo Birliğinin 72. Olağan Kongresi çevrim içi gerçekleştirildi
18.12.2020 17:45
Türkiye Judo Federasyonu Sezer Huysuz'un da katıldığı Avrupa Judo Birliğinin (EJU) 72. Olağan Kongresi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrim içi yapıldı.
Türkiye Judo Federasyonu Sezer Huysuz'un da katıldığı Avrupa Judo Birliğinin (EJU) 72. Olağan Kongresi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrim içi yapıldı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, EJU Olağan Kongresi, pandemi şartları altında 48 üye ülkenin federasyon başkanlarının katılımıyla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Başkanlık görevini yürüten Sergey Soloveychik, yeniden EJU başkanlığına seçildi.
Son Dakika Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs olduğunu basına sızdıranlar 1 yıl hapis cezası alacak Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü Hafta sonu kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü