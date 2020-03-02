Avrupa Judo Kupası'nda Denizli Büyükşehir rüzgarı

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda Denizli Büyükşehir Belediyespor'un sporcuları Ayşe Naz Özdemir ve Reyhan Oğuz, bronz madalya kazanarak kentin gururu oldu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 29 Şubat-1 Mart tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası'na Türkiye 'nin yanı sıra 16 ülkeden 515 sporcu katıldı. Denizlili Ayşe Su Özdemir kadınlar 40 kilogram, Reyhan Oğuz ise 52 kilogramda üçüncü olarak bronz madalya almaya hak kazandı.

Denizli Büyükşehir Belediyespor'da 27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Ases Minikler Salon Kupası'nda yarışan Halil Uz da 9-10 yaş klasik yay erkekler kategorisinde 92 sporcu arasında bronz madalyaya ulaştı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Antalya ve Samsun'da Denizli'yi temsil eden sporcuları kutlayarak, "Bizleri gururlandıran sporcularımız Halil Uz, Ayşe Naz Özdemir ve Reyhan Oğuz'a yürek dolusu teşekkürlerimi iletiyorum. Denizli örnek tesisleri ile başarılı sporcular yetiştirmeye devam edecek" dedi.