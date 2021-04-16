Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası, Portekiz'in başkenti Lizbon'da start aldı. Şampiyonanın ilk gününde 5 milli judocu tatamide boy gösterdi.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleşen Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası başladı. 45 ülkeden 149 kadın ve 210 erkek judocunun madalya mücadelesi vereceği organizasyonun ilk gününde tatamiye 5 milli judocu çıktı.

Kadınlar 48 kiloda Ebru Şahin, ilk turu maç yapmadan geçerken, ikinci turda Fransız Melanie Clement'e normal süresi puansız tamamlanan mücadelenin altı skorunda, erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş ilk turu bay geçip, ikinci maçında Azerbaycanlı Karamat Hüseyinov'a yenildi. Kadınlar 48 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda İrem Korkmaz, erkekler 60 kiloda Salih Yıldız ilk tur maçlarında rakiplerine yenildiler.

Şampiyonada yarın kadınlar 70 kiloda Minel Akdeniz, erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir ile 81 kiloda Vedat Albayrak ve Muhammed Mustafa Koç müsabakalarını yapacaklar. - İSTANBUL