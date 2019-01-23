Avrupa Kadın Basketbolunda Türk Gecesi
1 saat önce
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Çukurova Basketbol'u ağırlayacak.
FIBA Kadınlar Avrupa
Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş
, Çukurova
Basketbol'u ağırlayacak. İstanbul
'daki BJK
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı 31 Ocak Perşembe günü Mersin
'de Servet Tazegül
Spor Salonu'nda oynanacak.
İki maç sonunda tur atlayacak takım, 8'li final etabında mücadele edecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:57 Kaynak: AA
Kadın Dizisinde Yeliz'in Ölüm Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu
Analiz Ustası Ersin Sezer'den Süper Lige Dair Haberler.com'a Özel Açıklamalar
Teknoloji Devi Sony, Brexit Nedeniyle Avrupa Genel Merkezini Londra'dan Taşıyacak
Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid Deplasmanında