Son Dakika Haberleri: Avrupa kadına yönelik şiddete karşı ne yapıyor? Euronews gazetecileri anlatıyor
Son Dakika Dünya Avrupa kadına yönelik şiddete karşı ne yapıyor? Euronews gazetecileri anlatıyor - Son Dakika Dünya

Avrupa kadına yönelik şiddete karşı ne yapıyor? Euronews gazetecileri anlatıyor

6 saat önce

Birleşmiş Milletler’e göre, dünya çapında kadınların yüzde 35’i hayatında en az 1 kez şiddete maruz kalmış.

Avrupa kadına yönelik şiddete karşı ne yapıyor? Euronews gazetecileri anlatıyor, System.String[]

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre dünya çapında kadınların yüzde 35'i hayatında en az 1 kez şiddete maruz kaldı.


Cinsiyet temelli, etnik temizlik amaçlı, iş yerinde, savaşta, duygusal ya da sözlü kısacası kadına şiddet, zengin, fakir eğitimli ya da eğitimsiz ayrımı yapmaksızın dünya çapında giderek yaygınlaşan ve toplumları etkileyen bir konu haline geldi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:49 
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