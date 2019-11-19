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Avrupa kadına yönelik şiddete karşı ne yapıyor? Euronews gazetecileri anlatıyor
6 saat önce
Birleşmiş Milletler’e göre, dünya çapında kadınların yüzde 35’i hayatında en az 1 kez şiddete maruz kalmış.
Birleşmiş Milletler'e (BM) göre dünya çapında kadınların yüzde 35'i hayatında en az 1 kez şiddete maruz kaldı.
Cinsiyet temelli, etnik temizlik amaçlı, iş yerinde, savaşta, duygusal ya da sözlü kısacası kadına şiddet, zengin, fakir eğitimli ya da eğitimsiz ayrımı yapmaksızın dünya çapında giderek yaygınlaşan ve toplumları etkileyen bir konu haline geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:49
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