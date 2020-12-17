Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
17.12.2020 15:18
Sporcuların yer aletindeki performansı Sporcuların denge aletindeki performansı Sporcuların atlama masasındaki performansı Sporcuların asimetrik paralel aletindeki performansı MERSİN - Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin'in ev sahipliğinde Olimpik Cimnastik Salonu'nda başladı.
Sporcuların yer aletindeki performansı
Sporcuların denge aletindeki performansı
Sporcuların atlama masasındaki performansı
Sporcuların asimetrik paralel aletindeki performansı MERSİN - Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin'in ev sahipliğinde Olimpik Cimnastik Salonu'nda başladı.
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