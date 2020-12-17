- Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı

Şampiyonada Türkiye 'yi büyük kadınlarda Göksu Üçtaş Şanlı, Dilara Yurtdaş, Bilge Tarhan, Cemre Kendirici ve Ece Yağmur Yavuz, genç kadınlar ise Beyza Türkmen, Çağla Altundemir, Doğa Ketenci, Ekin Ülvan ile İclal Özbay temsil edecek.

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