16 ülkeden 88 sporcunun katıldığı organizasyon, yarın gençler kategorisi eleme müsabakalarıyla devam edecek.

Göksu Üçtaş Şanlı ise yer aletinde adını finale yazdırdı.

Milli sporculardan Dilara Yurtdaş, atlama masası aletinde başarılı performansıyla finale kaldı. Bilge Tarhan da denge aletinde finale yükseldi.

Sıralamada 4. olan Türkiye 'nin yanı sıra Ukrayna , Macaristan , Çekya ve Hırvatistan finale kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleşen şampiyonadaki eleme yarışlarında, takımlar bazında en fazla puan toplayan Romanya , ilk sırada aldı.

Şampiyonada milli takım adına yarışan Göksu Üçtaş Şanlı, Dilara Yurtdaş, Ece Yağmur Yavuz, Cemre Kendirci ve Bilge Tarhan, yer, denge, atlama masası ve asimetrik paralel aletinde performans sergiledi.

Mersin 'de organize edilen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyükler kategorisi eleme müsabakaları sona erdi.

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