Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası gençler kategorisi bireysel alet finalleri sona erdi
20.12.2020 13:31
Sporcuların yer aletindeki performansları Sporculardan görüntü Hakemlerden görüntü Ödül töreni Dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesi MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası gençler kategorisindeki bireysel alet finalleri sona erdi.
Sporcuların yer aletindeki performansları
Sporculardan görüntü
Hakemlerden görüntü
Ödül töreni
Dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesi MERSİN - Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası gençler kategorisindeki bireysel alet finalleri sona erdi.
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