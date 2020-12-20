Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası gençler kategorisi bireysel alet finalleri sona erdi

Dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesi MERSİN - Mersin 'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası gençler kategorisindeki bireysel alet finalleri sona erdi.

Rus Sağlığı Hastanesi'nde, kendisini öldüreceğini düşündüğü hastayı uykusunda yastıkla boğdu

Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı

Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" yazılı polis memuru, evinde ölü bulundu