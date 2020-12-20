Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası sona erdi

20.12.2020 18:12
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası sona erdi, System.String[]

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, genç ve büyükler bireysel alet finalleriyle sona erdi.

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, genç ve büyükler bireysel alet finalleriyle sona erdi. Finallerde Türk milli takımları, bir bronz, bir gümüş madalya kazandı

Mersin Cimnastik Spor Salonu'nda Perşembe günü başlayan şampiyona, bugün bireysel alet finalleriyle sona erdi. Gençlerde bir bronz madalya kazanan Türkiye, büyüklerde de gümüş madalya kazandı.

Gençlerde bir bronz

Gençlerde Türkiye, sadece asimetrik paralel kategorisinde bronz madalya almayı başladı. Yapılan yarışmalar sonucunda atlama masasında Romanyalı Ana Barbosu 13 bin 975 puanla birinci olurken, 13 bin 800 puanla Bulgaristanlı Valentina Georgieva ikinci, Ukraynalı Daria Lyska 13 bin 350 puanla üçüncü oldu. Asimetrik paralelde 13 bin 450 puan alan Romanyalı Ana Barbosu şampiyon, 13 bin 450 puan alan Hırvatistanlı Sara Sulekic ikinci, 12 bini 400 puanla milli sporcu Derin Tanrıyaşükür üçüncü oldu. Denge aletinde de 13 bin 100 puan alan Romanyalı Ana Barbosu birinci sırayı alırken, Macaristanlı Greta Mayer 13 bin 100 puanla ikinci, Romanyalı Andreea Preda 12 bin 700 puanla üçüncülük kürsüsüne çıktı. Yer aletinde ise Romanyalı Ana Barbosu 13 bin 250 puanla şampiyon olurken, takım arkadaşı Maria Ceplinchi 12 bin 900 puanla ikinci, Macaristanlı Greta Mayer 12 bin 750 puanla üçüncü oldu. Bu sonuçla Romanyalı Ana Barbosu 4 kategoride de altın madalya alırken, atlama masası ve asimetrik paralelde yarışan Türk sporcu Beyza Özen her 2 kategoride 4'üncülük elde etti.

Göksu, bronz madalya kazandı

Büyükler kategorisinde ise Türk Milli Takımı'nda Göksu Şanlı Üçtaş, yer aletinde gümüş madalya kazandı. Yapılan yarışmalarda atlama masasında Macaristanlı Zsofia Kovacs 14 bin 50 puanla şampiyon olurken, Romanyalı Andreea Larisa İordache 13 bin 875 puanla ikinci, Ukraynalı Anastasiia Motak 13 bin 450 puanla üçüncü oldu. Bu kategoride yarışan Dilara Yurtdaş ise 13 bin 350 puanla 6. oldu. Asimetrik paralel aletinde ise Macaristanlı Zsofia Kovacs 13 bin 850 puanla şampiyon olurken, takım arkadaşı Zoja Kovacs 13 bin 350 puanla ikinci, Slovakyalı Barbora Mokosova 13 bin 300 puanla üçüncü oldu. Denge aletinde ise Romanyalı Andreea Larisa Iordache 14 bin puanla şampiyonluğu alırken, takım arkadaşı Silviana Sfiringu 13 bin 800 puanla ikinci, Ukraynalı Anastasiia Motak13 bin 100 puanla üçüncülüğü elde etti. Yer aletinde de 13 bin 450 puan alan Romanyalı Andreea Larisa Iiordache birinci olurken, milli sporcu Göksu Şanlı Üçtaş 13 bin 100 puanla ikinci, İsrailli Lihie Raz 12 bin 750 puanla üçüncü oldu.

Sporculara ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

(Koray Ünlü/İHA)

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


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