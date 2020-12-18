Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde elemeler başladı

Sporcular Sevgi Kayışoğlu, Beyza Özen, Kardelen Paryaz, Derin Tanrıyaşükür ve Bengisu Yıldız'ın milli takım adına mücadele ettiği organizasyonda, alet finallerinde yarışacak sporcular belirlenecek.

Eşi evini yakıp, kendisi ve kardeşini pompalı tüfekle vurdu: Can korkum var benim