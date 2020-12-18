Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde elemeler devam ediyor
18.12.2020 15:44
Salondan genel görünüm Sporcuların atlama masası aletindeki performansları Sporcuların yer aletindeki performansları Sporcuların asimetrik paralel aletindeki performansları Sporcuların denge aletindeki performansları MERSİN - Mersin'de organize edilen Avrupa Kadınlar Artistik...
Salondan genel görünüm
Sporcuların atlama masası aletindeki performansları
Sporcuların yer aletindeki performansları
Sporcuların asimetrik paralel aletindeki performansları
Sporcuların denge aletindeki performansları MERSİN - Mersin'de organize edilen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençler kategorisindeki eleme müsabakaları devam ediyor.
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