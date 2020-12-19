Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takım finali heyecanı

Finalde, Artistik Cimnastik Milli Takımı'nı, Göksu Üçtaş Şanlı, Bilge Tarhan, Dilara Yurtdaş, Ece Yağmur Yavuz ve Cemre Kendirci temsil ediyor.

Sporcular, takım halinde Avrupa Şampiyonu olmak için jüri önünde performanslarını sergiliyor.

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