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Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda zafer İspanya'nın

14 dakika önce

2019 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası finalinde Fransa'yı 86-66 mağlup eden İspanya, şampiyon oldu.

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda zafer İspanya'nın, System.String[]
2019 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası finalinde Fransa'yı 86-66 mağlup eden İspanya, şampiyon oldu.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Stark Arena'da oynanan müsabakaya etkili başlayan İspanya, ilk periyotta rakip potaya tam 32 sayı gönderirken, kendi potasında ise 21 sayı gördü. İkinci periyotta üstünlüğünü sürdüren İspanya, soyunma odasına 14 sayılık farkla önde gitti: 50-36. Üçüncü periyotta farkı koruyan İspanya, son periyotta da farkı artırmaya devam etti ve 86-66'lık skorla galibiyete uzandı. Bu galibiyetle birlikte İspanya üst üste iki, toplamda ise 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Fransa ise üst üste dördüncü kez Avrupa Şampiyonası finalinden boynu bükük ayrıldı.
Turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP), İspanya'dan Astou Ndour oldu. Ndour'a ödülünü FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel verdi.


Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:31 Kaynak: DHA
basketbol, İspanya, Fransa, Avrupa, Spor
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