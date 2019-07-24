Son Dakika Haberleri: Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na doğru
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Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na doğru

1 saat önce

Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda (EuroVolley) A Grubu karşılaşmalarının ardından son 16, çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının biletleri de satışa çıktı.

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Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda (EuroVolley) A Grubu karşılaşmalarının ardından son 16, çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının biletleri de satışa çıktı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da oynanacak son 16, çeyrek final, yarı final ve finallerin biletleri bugünden itibaren voleybolseverler tarafından "https://www.biletway.com/tr-TR/categories/eurovolley2019" adlı internet sitesinden temin edilebilecek.
Çeyrek finallerin ardından Türkiye'nin tek ev sahibi olarak devam edeceği organizasyonda grup maçlarının ardından Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak müsabakalar şöyle:

1 Eylül 2019:
17.00/ 1. Son 16 maçı
19.30/ 2. Son 16 maçı
4 Eylül 2019:
17.00/ 1. Çeyrek final maçı
19.30/ 2. Çeyrek final maçı
7 Eylül 2019:
17.00/ 1. Yarı final maçı
19.30/ 2. Yarı final maçı
8 Eylül 2019:
17.00/ Üçüncülük maçı
19.30/ Final maçı
voleybol, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:50 Kaynak: AA
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