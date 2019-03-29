Son Dakika Haberleri: Avrupa Karate Şampiyonası

Avrupa Karate Şampiyonası

1 saat önce

İspanya'da devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkek ve kadın kumite takımları finale çıktı.

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İspanya'da devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkek ve kadın kumite takımları finale çıktı.

Guadalajara kentinde devam eden organizasyonda, Uğur Aktaş, Burak Uygur, Alparslan Yamanoğlu, Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut ve Muratcan Deniz'den oluşan erkek kumite takımı, altıncı kez altın madalya için mücadele verecek.

Yıldız Aras, Meltem Hocaoğlu, Eda Eltemur ve Merve Çoban'dan oluşan kadın kumite takımı da 2014 yılından sonra ilk kez final oynama hakkını elde elde etti.

Erkek ve kadın kumite takımlarının final karşılaşmaları, 31 Mart Pazar günü yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:29 Kaynak: AA

İspanya, Avrupa, Spor
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