Avrupa Karate Şampiyonası başlıyor

7-9 Şubat tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Ümit, Genç ve U21 Avrupa Karate Şampiyonası yarın başlıyor. Karate Milli Takımı, üç gün sürecek organizasyonda tüm kategorilerde madalya mücadelesi verecek.



Karatede yılın ilk büyük organizasyonu olan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası için geri sayım tamamlandı. 7-9 Şubat tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek organizasyonda Karate Milli Takımı, tüm kategorilerde madalya mücadelesi verecek.



Bu yıl 47'ncisi organize edilecek Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda 33 ferdi, 2 takım dalında madalya dağıtılacak. 52 ülkeden 1155 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonda Türkiye'yi 19 erkek, 17 bayan sporcu temsil edecek.



2019 rekor yılı oldu



Macaristan'daki Avrupa Karate Şampiyonası'nda genel klasmanda zirveyi hedefleyen ay-yıldızlılar, 2019 yılında katılım gösterdiği Dünya ve Avrupa şampiyonalarında tarihi başarılara imza attı.



Danimarka'nın Aalborg kentinde yapılan Avrupa Karate Şampiyonası'nda 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya ile genel klasmanı ilk sırada noktalayan Milliler, takım halinde Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nda ise Milliler, 4 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya ile genel klasmanda ikinci olurken, şampiyona tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı.



Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:



ÜMİTLER



Damla Su Türemen (Kata)



Müşerref Özdemir (Kumite 47kg)



Sena Kızılaslan (Kumite 54kg)



Sueda Özdemir (Kumite +54kg



Furkan Kaynar (Kata)



Mert Halıcı (Kumite 52kg)



Enes Fatih Kurt (Kumite 57kg)



Kadir Kaan Bekler (Kumite 63kg)



Yiğit Osman Köşdere (Kumite 70kg)



Kutay Gökalp (Kumite +70kg)



GENÇLER



Ayşe Yılmaz (Kata)



Hazel Balık (Kumite 48kg)



Simay Tokcan (Kumite 53kg)



Bilge Solak (Kumite 59kg)



Sudenur Aksoy (Kumite +59kg)



Enes Özdemir (Kata)



Mehmet Yusuf Boy (Kumite 55kg)



Oğuzhan Ada (Kumite 61kg)



Ömer Faruk Yürür (Kumite 68kg)



Alperen Yaman (Kumite 76kg)



Uğur Burak Özgündüz (Kumite +76kg)



21 YAŞ ALTI



Keyda Nur Çolak (Kata)



Rabia Elik (Kumite 50kg)



Esra Karabağ (Kumite 55kg)



Fatma Naz Yenen (Kumite 61kg)



Hira Nur Kasatura (Kumite 68kg)



Rabia Şentürk (Kumite +68kg)



Selahattin Güngel (Kata)



Ömer Faruk Ateş (Kumite 60kg)



Ömer Abdurrahim Özer (Kumite 67kg)



Eren Akkurt (Kumite 75kg)



Samed Gök (Kumite 84kg)



Furkan Kayalı (Kumite +84kg)



Genç Bayan Takım Kata



Zehra Kaya, Şule Azra Akbulut, Damla Su Türemen



Genç Erkek Takım Kata



Ömer Berat Kaynar, Enes Özdemir, Furkan Kaynar - İSTANBUL