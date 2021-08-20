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Avrupa Karate Şampiyonası'nda Denizli Gururu - Son Dakika

Avrupa Karate Şampiyonası'nda Denizli Gururu

20.08.2021 09:11
Avrupa Karate Şampiyonası'nda Denizli Gururu, System.String[]

Denizli'den 4 sporcu 1 antrenör Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli forma ile mücadele edecek.

Denizli'den 4 sporcu 1 antrenör Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli forma ile mücadele edecek.

48'inci Ümit Genç ve 21 Yaş altı Avrupa Karate Şampiyonası 20-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında Finlandiya'nın Tampere şehrinde yapılacak. Avrupa Şampiyonasında bugün Denizli Karate İhtisas Kulübü Sporcusu Süleyman Ege Ayhan ümit erkekler 70 kilogramda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Damla Su Türemen bayan ferdi Kata'da, Cumartesi günü ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Damla Su Türemen, Peri Koyuncu ve Aslı Başak Pehlivan Takım Kata'da madalya için mücadele edecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı antrenörü aynı zamanda milli sporcu Muhammet Kaya'da en genç karate milli takım antrenörü olarak şampiyona da görev alacak. Mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Kaya, hedeflerinin sporcularla birlikte Türk Milli takımını ve Denizli'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi. - DENİZLİ

Avrupa Karate Şampiyonası'nda Denizli Gururu
Avrupa Karate Şampiyonası'nda Denizli Gururu
Avrupa Karate Şampiyonası'nda Denizli Gururu
Avrupa Karate Şampiyonası'nda Denizli Gururu
Avrupa Karate Şampiyonası'nda Denizli Gururu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Karate Şampiyonası, Denizli, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa Karate Şampiyonası'nda Denizli Gururu - Son Dakika Spor


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