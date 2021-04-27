Avrupa karışık açıldı, Asya ekside

Başlıca Avrupa hisse senedi borsalarında endeksler, yatırımcıların şirketlerin birinci çeyrek gelirleri ve karlarına odaklandığı Salı güne karışık açılırken, Asya-Pasifik bölgesindeki endeksler ise Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranını negatif yüzde 0.1'de bırakmasından sonra eksiye döndü.

HSBC, UBS, Novartis ve BP bilançolarını açılış öncesi işlemler sırasında açıklarken, Eli Lilly, General Electric ve Raytheon'un bilançolarını kapanış sonra açıklamaları bekleniyor. Yatırımcılar aynı zamanda ABD teknoloji devleri Alphabet ve Microsoft'u da yakından izleyecekler.