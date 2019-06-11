Son Dakika Haberleri: Avrupa Karnaval Şehirleri Federasyonu 39. Kongresi
Son Dakika Güncel Haber

Avrupa Karnaval Şehirleri Federasyonu 39. Kongresi

4 saat önce

Avrupa Karnaval Şehirleri Federasyonu'nun (FECC) 39. kongresi, Yalova'da başladı.

Avrupa Karnaval Şehirleri Federasyonu 39. Kongresi, System.String[]
Avrupa Karnaval Şehirleri Federasyonu'nun (FECC) 39. kongresi, Yalova'da başladı.
Yalova Folklor Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin (YAFEM) ev sahipliğindeki kongrenin açılış seremonisi Gazipaşa Caddesi'nde kortej yürüyüşüyle gerçekleştirildi.
FECC Türkiye Temsilcisi ve YAFEM Başkanı Özer Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıldan bu yana federasyonun üyesi olduklarını belirtti.
Federasyonun 39 yıl önce kurulduğunu aktaran Özer, "Her yıl başka bir şehirde kongresini gerçekleştiriyor. Biz yaklaşık 2 yıl önce talip olduk. İtalya'nın Verona şehri de talipti. Yaptığımız sunumla Yalova tercih edildi. Biz de şu an kongrenin, federasyonun değerli üyelerini Yalova'da misafir etmekten dolayı çok mutluyuz. Türkiye'de ilk kez yapılıyor." diye konuştu.
Yalova'da çiçek karnavalı düzenlenmesiyle ilgili görüşmeler yapacaklarını kaydeden Koyuncu, "Yarın Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanıyla bir görüşmemiz var. Onunla görüşmemiz neticesinde belki önümüzdeki yıl Yalova'da bir çiçek karnavalı düzenlenecek." bilgisini aktardı.
Koyuncu, 20 ülkeden 120'nin üzerinde katılımcının yer aldığını anlatarak, "Federasyonun yönetim kurulu, ülke temsilcileri burada. Uruguay'dan Amerika'ya, Avrupa'nın neredeyse tamamı diyebileceğimiz ülkelerden temsilciler burada." dedi.
FECC Başkanı Lars Algell de kongreyi Türkiye'de gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Farklı milletlerin, insanların diyaloğu açısından bu toplantıları önemsiyoruz. Kongremizde, yeni üyeler almak için yapacağımız çalışmaları görüşeceğiz. Federasyon olarak bu ve önümüzdeki yıl yapacaklarımızla ilgili kararlar alacağız." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından federasyon üyelerinin mehter takımı eşliğinde gerçekleştirdiği kortej, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.
Yalova'nın Termal ilçesindeki bir otelde, 18 Haziran Salı gününe kadar sürecek kongre kapsamında çeşitli toplantıların yanı sıra kültür sanat etkinlikleri de düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:30 Kaynak: AA
İtalya, Türkiye, Avrupa, Yalova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



A Milli Takım grup maçlarında ilk kez gol yedi Taksim Meydanı'nda milli maç heyecanı dev ekrana taşındı İzlanda'da 3 puan hasretine yine son veremedik! Türkiye'nin grubunda lider değişti! İşte puan durumu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:04:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Karnaval Şehirleri Federasyonu 39. Kongresi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]