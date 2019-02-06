Son Dakika Haberleri: Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası Başladı

Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası Başladı

14 dakika önce

Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası başladıKARS - Türkiye Oryantiring Federasyonunca düzenlenen ve Türkiye'de ilk defa Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası açılış seremonisiyle başladı.

Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası başladı

KARS - Türkiye Oryantiring Federasyonunca düzenlenen ve Türkiye'de ilk defa Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası açılış seremonisiyle başladı.
Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde yapılan törende sporcuların geçişiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program devam etti.
Kars Valisi Türker Öksüz, açılışta yaptığı konuşmada, Sarıkamış Kayak Merkezinin önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını söyledi.
Kars'ın ve Sarıkamış'ın Türkiye'nin ve dünyanın en önemli destinasyonlarından biri olma yönünde hızla ilerlediğini belirten Öksüz, "Bir yandan kayak severleri ağırlarken, bir yandan da yerel, ulusal ve uluslararası spor yarışmalarına da ev sahipliği yapmaya, kayak sever ve sporseverleri ağırlamaya devam etmektedir ve bundan sonra da ağırlamaya devam edecektir. 15 ülkeden 104 sporcunun organizasyona katıldığını anımsatarak, "Avrupa kayakla Oryantiring Şampiyonası'nın Sarıkamış kayak merkezimizde yapılmış olması Sarıkamış'ın ne kadar önemli bir destinasyon olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Şampiyona boyunca Avrupa'dan ve ülkemizden gelen milli sporcular ve misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.
Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Türkiye'de ilk defa Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonasına ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "15 ülkeden 104 sporcu ve toplamda 127 kişinin katıldığı bu organizasyona ev sahipliği yapmak bizler için uluslararası alanda ayrı bir öneme sahiptir. Ülkemizde kayakla oryantiring sporunda henüz yeniyiz. Federasyonumuz IOF üye ülkesi olarak oryantiring ve kayakla oryantiring disiplinini daha da yukarıya taşımayı arzu ediyoruz. Amatör ruhla yaptığımız Avrupa Kayak Oryantiring Şampiyonası inşallah inşallah sonraki yıllarda profesyonelce Dünya Şampiyonası ile devam ettirmek istiyoruz. Bu arada Avrupa 2020 Kayakla Oryantiring Şampiyonasını düzenleyecek Rusya Federasyonuna da başarılar diliyoruz. Sporcu ve antrenörlerimize başarılar diliyoruz." dedi.
Etkinlik yarın yapılacak yarışmalarla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:52 Kaynak: İHA

Sarıkamış, Türkiye, Avrupa, Genel
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