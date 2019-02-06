Son Dakika Haberleri: Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası Nefes Kesti

Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası Nefes Kesti

1 saat önce

Türkiye Oryantiring Federasyonu'nca düzenlenen ve Türkiye'de ilk defa Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası yarışları ilk gününde nefes kesti.

Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası Nefes Kesti, System.String[]
Türkiye Oryantiring Federasyonu'nca düzenlenen ve Türkiye'de ilk defa Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası yarışları ilk gününde nefes kesti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu (TOF) Başkanı Hacer Akyüz, Türkiye'nin ilk defa Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası yarışlarına bugün başlamış bulunmaktayız. Bugün yarışmacılar kıyasıya yarıştılar. Güneşli havada yarışmacılarımız kıyasıya mücadele etti. Sporcularımız varışa geldiğinde çok güzel bir parkurda, çok güzel bir karın üzerinde, Sarıçam Ormanları'nın içerisinde koştuklarını ifade ettiler. Teknik anlamda çok zorlu ve bir o kadar zevkli parkur olduğunu söylediler. Bugünkü yarışlarımızı bitirdik ve yarışı kazanan sporcularımıza ödüllerini verdik" dedi.

Etkinlik yarın yapılacak yarışmalarla devam edecek. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:33 Kaynak: İHA

Kars, Türkiye, Avrupa, Spor
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