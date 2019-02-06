Son Dakika Haberleri: Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası

Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası

57 dakika önce

Türkiye Oryantiring Federasyonunca (TOF) Türkiye'de ilk defa Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası (ECOS 2019), yapılan sürat yarışlarıyla devam etti.

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Türkiye Oryantiring Federasyonunca (TOF) Türkiye'de ilk defa Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası (ECOS 2019), yapılan sürat yarışlarıyla devam etti.

İlçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen 15 ülkeden 104 sporcu, burada ısınma hareketlerinin ardından yarışma alanına geçti.

Güneşli havada sarıçamlar arasında gerçekleşen yarışmada, sporcular, parmaklarına takılan elektronik cihazlarla yön bularak, varışa ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

Uluslararası Oryantiring Federasyonu (IOF) Asbaşkanı Tatiana Kalenderoğlu, burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ın çok güzel bir ortamı olduğun belirterek, son derece memnun olduklarını söyledi.

Özellikle havanın yarışmalar için son derece ideal olduğunu belirten Kalenderoğlu, "Bu gerçekten büyük bir şans. Bu spor için en uygun hava budur. Çok güzel bir arazi mevcut. Konuştuğumuz sporcular çok memnun. Parkuru çok teknik buldular." dedi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz de yarışmalara bugün itibarıyla başladıklarını anlatarak, ilk gün 4 kilometrede erkeklerin, 3,5 kilometrede ise bayanların yarıştığını kaydetti.

Amaçlarının sporcu sayısını attırmak olduğunu vurgulayan Akyüz, "Sarıkamış'ta sadece kışın değil, yazın da kamp merkezimiz olarak öne çıktı. Yükseklik antrenmanı anlamında mükemmel bir ortam. Güneş gülen yüzünü iyece burada gösterdi. Evet endişeleri vardı ama ortamı gördüklerinde bu endişe giderildi. Bütün sporcular çok memnun. Sonuç olarak çok güzel, güneşli bir ortamda, kristal kar üstünde teknik bir ekiple uluslararası organizasyonu burada yapmanın keyfini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürat yarışlarında dereceye girenler şöyle:

Erkekler kategorisi: 1. Lars Moholdt (Norveç), 2. Erik Rost (İsveç), 3. Jorgen Madslien (Norveç)

Kadınlar kategorisi: 1. Alena Trapeznikova (Rusya), 2. Magdalena Olsson (İsveç), 3. Tove Alexandersson (İsveç)

Dereceye girenlere çiçek takdim edildi.

Yarışmalar, 11 Şubat'a kadar sürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:17 Kaynak: AA

Sarıkamış, Türkiye, Avrupa, Spor
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