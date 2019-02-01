Son Dakika Haberleri: Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası Sarıkamış'ta Yapılacak

Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası Sarıkamış'ta Yapılacak

45 dakika önce

- Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası Sarıkamış'ta yapılacakKARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılacak olan Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası için hazırlıklara başlandı.

Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası Sarıkamış'ta Yapılacak, System.String[]
- Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası Sarıkamış'ta yapılacak

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılacak olan Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası için hazırlıklara başlandı.
Uluslararası Oryantiring Federasyonu ve Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kars Valiliği, Kars Belediye Başkanlığı, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediye Başkanlığı ve Serhat Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle 4-12 Şubat tarihlerinde Sarıkamış'ta gerçekleştirilecek.
Özgür Morbel: "Yarışmaya 14 ülkeden 150 sporcu katılacak"
Türkiye Oryantiring Organizasyon Kurulu Başkanı Özgür Morbel Avrupa şampiyonası Sarıkamış'ta yapılacağını dile getirdi. Morbel, "Türkiye Oryantiring Federasyonunun organize etmiş olduğu Kayak Oryantiring Avrupa Şampiyonası için Sarıkamıştayız. Türkiye dahil 14 ülke katılmakta yarışmalarımız 4-12 Şubat arasında Sarıkamış'ta gerçekleşecek. Sarıkamış kristal kar özelliği taşımakta ve Sarıçam ormanlarımız burada muhteşem. Milli takımımızda burada kamp halinde. Biz ev sahibi olarak 16 sporcumuzla yarışmada yer alacağız. Yarışmaya 14 ülkeden 150 sporcu katılacak" diye konuştu.
Büşra Çelebi: "Hedefim altın madalya"
Milli sporcu Büşra Çelebi ise hedefinin altın madalya olduğunu söyledi. Çelebi, "Yaptığımız kamp bize bir çok şeyi öğretti. Burada hem federasyonun desteği ile hem de antrenörümüz sayesinde büyük bir ivme kazandık. Yarışın Türkiye'de olması beni ayrıca gururlandırdı. Tabi yarışta altın madalyayı hedefliyoruz. Bizim en büyük hayalimiz madalya. İnşallah podyumunda Türkiye'yi temsil edeceğiz" dedi.
Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası 4-12 Şubat arası Sarıkamış'ta yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:41 Kaynak: İHA

Türkiye, Kars, Avrupa, Sarıkamış, Spor
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