Avrupa Kayserililer Birliğinden engellilere akülü araç desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa Kayserililer Birliğinden engellilere akülü araç desteği - Son Dakika

Avrupa Kayserililer Birliğinden engellilere akülü araç desteği

6 saat önce

Avrupa Kayserililer Birliği tarafından toplanan yardımlarla alınan akülü araçlar, Develi ilçesindeki engelli vatandaşlara dağıtıldı.

Avrupa Kayserililer Birliğinden engellilere akülü araç desteği, System.String[]

Avrupa Kayserililer Birliği tarafından toplanan yardımlarla alınan akülü araçlar, Develi ilçesindeki engelli vatandaşlara dağıtıldı.

Develi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, akülü araçlar Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Avrupa Kayserililer Birliği Başkanı Muzaffer Polat tarafından dağıtıldı.

Dağıtılan akülü araçların engelli vatandaşlar için güzel bir yılbaşı hediyesi olduğunu belirten Cabbar, "Hediyeler engellilerin hayatı daha da kolaylaştıracak. Derneğimize bu yardımları sürekli hale getirdikleri ve ilçemize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Avrupa Kayserililer Birliği Başkanı Muzaffer Polat ise engellilerin hayatını kolaylaştıracak böyle bir yardım projesinin hayata geçirilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Cabbar, Muzaffer Polat'a yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür plaketi ve Türk Bayrağı hediye etti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:18 Kaynak: AA
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