Avrupa kendi içinde de büyük bir göç akını yaşıyor

AVRUPA ülkelerinde büyük bir iç göç akını yaşanıyor. Yüzbinlerce insan Romanya
, Bulgaristan
, Hırvatistan
gibi Güney Avrupa
ülkelerinden Batı Avrupa'ya göçüyor. Şirketler göç veren Güney Avrupa ülkelerinde eleman açığı yüzünden yatırım yapmaya cesaret edemiyor.
Göç eden nüfusun büyük çoğunluğu genç ve eğitimli. Doktorlar, hemşire ve hastabakıcılar daha iyi bir maaş karşılığı geleceğini Batı Avrupa ülkelerinde arıyor. Hastanelerde bazı bölümler doktor ve hemşire açığı yüzünden kapanıyor. Göç sonucu köyler boşalıyor. Hırvatistan'da Slavonski Brod yakınlarında Rusevo köyünde nüfus yarı yarıya düştü.
2 MİLYON ROMANYALI, 700 BİN BULGAR GÖÇTÜ Bükreş
hükümetinin verilerine göre 2 milyon Romanyalı, çoğunluğu İtalya
ve İspanya
olmak üzere Batı Avrupa ülkelerine göçtü. 700 bin Bulgar Bulgaristan'ı terkederek, Batı Avrupa ülkelerine yerleşti. 2013-2016 yılları arasında Hırvatistan 230 bin göç verdi. Hırvatistan'da yılda halkın yüzde 2'si göçüyor. İç savaşta çok büyük göç veren Sırbistan'dan savaştan sonra 2000 yılından beri göç edenlerin sayısı 654 bin. Yunanistan
kriz nedeniyle çoğu genç 400 bin göç verdi. Ekonomisi ve refah düzeyi diğer Güney Avrupa ülkelerine kıyasla daha iyi olan Macaristan
'da 2000-2017 yılları arasında göç edenlerin sayısı 200 bin.
EN ÇOK ALMANYA'YA YARADI
Nürnberg'teki İşpazarı ve Meslek Araştırma Enstitüsü (İAB), Güney Avrupa'dan göçün en çok Almanya
'ya yaradığı görüşünde. Göç edenlerin büyük çoğunluğu genç ve eğitimli. İnşaat, hastabakıcı ve gastronomide çalışanların büyük çoğunluğu Güney Avrupa ülkelerinden. Onlar olmasa, bu sektörlerde çok büyük eleman sıkıntısı yaşanır.
Almanya'nın nüfus açığını Güney Avrupa ülkelerinden kapatması, bu ülkelerde Almanya'ya karşı tepkileri artırıyor. Güney Avrupa ülkeleri AB'nin "Adil olmayan göç" sorununu masaya yatırması ve çözüm yolları aramasını istiyor.