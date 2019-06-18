Son Dakika Haberleri: Avrupa 'kendi teröristleri' için çözüm yolu arıyor
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Avrupa 'kendi teröristleri' için çözüm yolu arıyor

1 saat önce

ABD, DEAŞ içindeki yabancı teröristlerin Avrupalı kaynak ülkelerce geri alınmasında ısrar ederken Avrupalı uzmanlar, hükümetlerinin bu konudaki isteksizliğini haklı bulsa da çözüm konusunda farklı önerileri değerlendiriyor.

Avrupa 'kendi teröristleri' için çözüm yolu arıyor, System.String[]
ABD, DEAŞ içindeki yabancı teröristlerin Avrupalı kaynak ülkelerce geri alınmasında ısrar ederken Avrupalı uzmanlar, hükümetlerinin bu konudaki isteksizliğini haklı bulsa da çözüm konusunda farklı önerileri değerlendiriyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:48 
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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