Avrupa 'kendi teröristleri' için çözüm yolu arıyor
1 saat önce
ABD, DEAŞ içindeki yabancı teröristlerin Avrupalı kaynak ülkelerce geri alınmasında ısrar ederken Avrupalı uzmanlar, hükümetlerinin bu konudaki isteksizliğini haklı bulsa da çözüm konusunda farklı önerileri değerlendiriyor.
ABD, DEAŞ içindeki yabancı teröristlerin Avrupalı kaynak ülkelerce geri alınmasında ısrar ederken Avrupalı uzmanlar, hükümetlerinin bu konudaki isteksizliğini haklı bulsa da çözüm konusunda farklı önerileri değerlendiriyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:48
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